Galatasaray, Ever Banega pazarlığında son aşamaya geldi

İstanbul'daki Ever Banega zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği Banega, Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro talep etti. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, FFP'den dolayı bonservis için maksimum 5 milyon Euro'ya çıkacaklarını söyledi.

Devreye giren Banega'nın menajeri, İspanyol kulübünün 6 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kalırken, Banega'nın ülkesinden kendisine talip Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

(Sabah)