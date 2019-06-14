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14 Haziran 2019 Cuma 13:02 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 13:04

Galatasaray, Ever Banega pazarlığında son aşamaya geldi

Galatasaray, Ever Banega pazarlığında son aşamaya geldi

Galatasaray, Ever Banega transferi için pazarlıklarda son aşamaya geldi.

İstanbul'daki Ever Banega zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği Banega, Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro talep etti. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, FFP'den dolayı bonservis için maksimum 5 milyon Euro'ya çıkacaklarını söyledi.

Devreye giren Banega'nın menajeri, İspanyol kulübünün 6 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kalırken, Banega'nın ülkesinden kendisine talip Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

(Sabah)

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