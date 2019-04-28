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  3. Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kiralamak için girişimlere başladı

Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kiralamak için girişimlere başladı

Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kiralamak için girişimlere başladı

Galatasaray, sezon başında 10 milyon euro bedelle Al-İttihad'a sattığı Garry Rodrigues için harekete geçti.

Arap ekibinde beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığı iddia edildi.

ŞİMDİ GÖZLER AL-ITTIHAD'DA

Yüksek bedelle kadroya kattıkları Rodrigues konusunda temkinli davranan Al-İttihad'da yönetim değişikliği bekleniyor. Arap ekibinin görevdeki başkanı Luay Nazer'in Rodrigues'i kiralamaya sıcak bakmadığı belirtirken, sezon sonunda görevi bırakacak olması sarı-kırmızılıların umutlarını artırıyor.

(Fotomaç)

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