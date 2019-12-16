Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı

Lider Sivasspor'da transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile sezon sonu için söz kestiği iddia edildi.

A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre, "Galatasaray transferde elini çabuk tuttu ve transferde büyük ölçüde anlaşıldı"

Fotomaç Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, A Spor'a değerlendirmelerde bulunurken, "Emre Kılınç bu sezonun flaş isimlerinden. Mert Hakan Yandaş da çok formda. Emre Kılınç, yurt dışına çıkmak istiyor. Mert Hakan ise Galatasaray'da oynamayı istiyor. Galatasaray'a bir ilgisi var. Emre Akbaba transferine benzetiyorum. İkisi sezon sonu için de olabilir. Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak da istiyorlar. Yine de belirtelim, futbolcu ayartıyor gibi olmasın sezon sonu için söz kesildi. İkisinden de söz aldılar. Görüştüler ve anlaştılar, haberler bu yönde" dedi

SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti. 25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı diğer bir isim olan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 5 gol atıp 3 asist üretti.

Transferde neler yaşanacağı merakla beklenirken, sarı kırmızılıların bonservis formülüyle devre arasında da bu isimlere nokta koyması ayrı bir formül olarak masada duruyor.