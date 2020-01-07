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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 15:51
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  • 07 Ocak 2020 Salı 15:51

Galatasaray elinden kaçırdı şimdi 4 kulüp peşinde

Galatasaray elinden kaçırdı şimdi 4 kulüp peşinde

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Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Samatta 4 kulübü peşinden koşturuyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın geçen sene önce Ocak ayında sonra yaz ayı transfer döneminde yakından ilgilendiği Samatta dev kulüplerin 1 numaralı gözdesi olmuş durumda.

SAMATTA'YA TAM 4 TALİP VAR

Sözleşmesinde 15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi bulunan yıldız golcünün Norwich, C.Palace, Brighton, E.Frankfurt’un transfer listesinde olduğu belirtilirken, Tanzanyalı forvetin Alman ekibi E.Frankfurt’a daha sıcak baktığı ifade edildi. 4,5 yıldır Genk forması giyen ve bu sezon 27 maçta 10 gol atan Samatta Şampiyonlar Ligi arenasında 3 golle dikkat çekerken, oyuncunun geçtiğimiz günlerde Tanzanya – Brüksel arası seyahatte İstanbul’a gelmesi özellikle sarı kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı. 

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