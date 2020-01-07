Galatasaray elinden kaçırdı şimdi 4 kulüp peşinde

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Galatasaray’ın geçen sene önce Ocak ayında sonra yaz ayı transfer döneminde yakından ilgilendiği Samatta dev kulüplerin 1 numaralı gözdesi olmuş durumda.
SAMATTA'YA TAM 4 TALİP VAR
Sözleşmesinde 15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi bulunan yıldız golcünün Norwich, C.Palace, Brighton, E.Frankfurt’un transfer listesinde olduğu belirtilirken, Tanzanyalı forvetin Alman ekibi E.Frankfurt’a daha sıcak baktığı ifade edildi. 4,5 yıldır Genk forması giyen ve bu sezon 27 maçta 10 gol atan Samatta Şampiyonlar Ligi arenasında 3 golle dikkat çekerken, oyuncunun geçtiğimiz günlerde Tanzanya – Brüksel arası seyahatte İstanbul’a gelmesi özellikle sarı kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht önemli ifadeler kullandı.
Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerlendirmelerde bulunan Ozan Tufan, amaçlarının 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.