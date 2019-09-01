Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Falcao'yu İstanbul'a getiriyor

Falcao'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte tam bir 'şölen' başlayacak. 33 yaşındaki süperstar özel uçak ile İstanbul'a gelecek.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TSİ 16.45'te yaptığı açıklamada "Geliyoruz" diyerek Falcao ile fotoğrafını paylaştı.

Falcao'yı taşıyan uçağın 19:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

BİNLERCE G.SARAYLI BEKLİYOR

Falcao'yu binlerce Galatasaraylı bekliyor. Aynı yıllar önce Drogba'da olduğu gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturuldu. Binlerce Galatasaraylı, 14.00'ten beri Falcao'nun ineceği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin önünde bekleyişini sürdürüyor.

KUTLAMALAR TT'DE DEVAM EDECEK

Kutlamalar Türk Telekom Stadı'nda devam edecek. Falcao'nun, on binlerce taraftarın huzurunda statta imza atması planlanıyor.

FORMALARI HAZIRLANIYOR

Yönetim forma satışından da ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin barajına ulaşmak ve rekor kırmak. 9 numaralı Falcao formalarının bir an önce GSStore mağazalarına ulaşması için çalışma başlatıldı.