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07 Haziran 2019 Cuma 10:30 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 10:30

Galatasaray Douglas defterini kapattı! İşte nedeni

Galatasaray Douglas defterini kapattı! İşte nedeni

Galatasaray sağ bek rotasyonu için transferde Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas'ı gündemine almıştı...

FFP yüzünden bonservisi elindeki isimlere yönelen Galatasaray'da sağ bek rotasyonu için iki isim gündeme geldi: Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas.

Sezon sonunda boşa çıkan iki oyuncuyla da görüşme yapan sarı-kırmızılı kulüp, tercihini Şener'den yana kullandı.

Mariano ayrılmak istemediği ve Linnes'le de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı için yabancı kontenjanı düşünülerek Brezilyalı Douglas elendi.

Yerli oyuncuya ihtiyacı olan Galatasaray, rotasyonu da kuvvetlendirmesi için Şener'i transfer etti. Şener transferiyle Galatasaray sağ bekte de oynayabilecek Türk oyuncuya kavuştu.

(Sabah)

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