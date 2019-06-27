Galatasaray Doğa Sigorta, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki genç yıldız kulübümüzle iki yıllık sözleşmeye imza attı.

12 Mayıs 1996 doğumlu Yiğit Arslan, TOFAŞ altyapısından yetişti. 2013 yılında Sakarya’da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda TOFAŞ ile dikkatleri üzerine çekti ve 2014-15 sezonunda ilk kez A takıma yükseldi. 2014 yazında Konya’da düzenlenen U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye ile altın madalyaya uzandı. A takımdaki henüz ilk sezonunda ise ligde 22 maçta forma giydi ve ortalama 10,5 dakika sahada kaldı. Bir sonraki yaz Türkiye U19 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Yiğit Arslan, turnuvayı 18 dakika, 5.6 sayı, 2.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken oyununun her alanını geliştiren bir oyuncu olarak göze çarptı.

2015-16 sezonunu TOFAŞ ile TBL’de geçiren genç yıldız tecrübe kazanmaya ve maç sayısını artırmaya devam ederken takımının BSL’ye yeniden yükselmesinde önemli rol oynadı. 2016 yazında Helsinki’de düzenlenen U20 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda rol ve süresi artan Yiğit, 23.8 dakika oyunda kalırken 9.4 sayı, 4.3 ribaund ve 2.4 top çalma ortalamalarıyla turnuvayı tamamladı.

Alt yaş turnuvalarından bu yana çok önemli bir şutör olarak gösterilen ve özellikle ceza şutlarındaki performansıyla tanınan Yiğit Arslan, geride bıraktığımız 2018-19 sezonunda TOFAŞ adına rotasyonun en önemli oyuncularından biri haline geldi. Ligde normal sezonda çıktığı 28 maçta 6.7 sayı, 2.7 ribaund, 1.7 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynayan Yiğit, üçlük çizgisi gerisinden %43.8 gibi yüksek bir isabet oranıyla oynadı. TOFAŞ’ın normal sezonu üçüncü sırada tamamlamasına yardım eden genç yıldız play-off’larda çıktığı beş maçta yay gerisinden isabet oranını %46.7’ye çıkardı ve sezonu yarı finalde tamamladı. Genç bir oyuncu için önemli bir bariyer sayılan 500 lig maçı barajını TOFAŞ ile oynadığı dört sezonda aşmayı başardı.

2017-18 sezonunda TOFAŞ ile 7DAYS EuroCup’ta boy gösteren oyuncu Gran Canaria’ya karşı oynanan maçta 7/8 üç sayılık isabetle oynayarak 20 dakika süre aldığı maçta 21 sayı üretmiş ve takımının galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden olmuştu. Yiğit Arslan ayrıca Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star’da hem 2017 hem de 2018 yıllarında Yetenek Yarışmalarının galibi oldu.

Her sezon oyununun üzerine koyarak Türk basketbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olan Yiğit Arslan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın Dünya Şampiyonası için açıkladığı aday kadroda da yer alıyor.

Genç oyuncumuza sarı kırmızılı renklere hoş geldin der, formamız altında büyük başarılar elde etmesini dileriz.