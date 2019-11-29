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  3. Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un yerine Alex Poythress'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un yerine Alex Poythress'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un yerine Alex Poythress'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta, NBA’de daha önce Sixers, Pacers ve Hawks formaları giyen Alex Poythress ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Galatasaray Doğa Sigorta ailevi nedenlerle ayrılan Ben Moore'un yerine Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

1993 doğumlu, ABD'li forvet 2017'de Philadelphia 76ers, 2017-18'de Indiana Pacers, 2018–19'da Atlanta Hawks formasıyla 52 NBA maçına çıktı, 10.9 dk, 3.8 ayı, 2.3 ribaund, 0.5 asist ortalamaları tutturdu.

Poythress son olarak Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynuyordu.


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