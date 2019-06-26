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  3. Galatasaray Diagne'yi sattığı gibi Ever Banega ve Chicharito'ya imza attıracak

Galatasaray Diagne'yi sattığı gibi Ever Banega ve Chicharito'ya imza attıracak

Galatasaray Diagne'yi sattığı gibi Ever Banega ve Chicharito'ya imza attıracak

Mbaye Diagne transferi için Al Nassr ile anlaşan Galatasaray, Senegalli golcüyü sattığı gibi Ever Banega ve Chicharito’ya imza attıracak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları devam ediyor… Listede yer alan yerli ve yabancı birçok oyuncuyla temas kurulurken, transferler için gerekli bütçe Diagne'nin satışıyla elde edilecek. Geçtiğimiz sezonu 30 golle kapatan 27 yaşındaki oyuncu için Suudi kulübü Al Nassr ile anlaşmaya varıldı. Taraflar ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. İş resmiyete döküldüğü an Sarı-Kırmızılılar anlaştığı isimlerin transferlerini açıklayacak.

MARCAO DA LİSTEDE

SARI-KIRMIZILILAR’IN anlaştı o isimler; Ever Banega ve Chicharito… Diagne’nin satışından elde edilecek gelirin bir miktarı Luyindama’nın bonservisine verilecek. Kalan kısım da bu iki dünya yıldızın transferinde kullanılacak. 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncular bu üç isimle sınırlı değil. Takımın bazı bölgelerinde de yine sürprizler olacak. Marcao’nun da Atalanta’ya satılması gündemde.

(Güneş)

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