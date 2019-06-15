Galatasaray, Diagne'yi gönderip yerini Ze Luis ile doldurmayı planlıyor

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak. Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı. Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'ın böylelikle iki golcü transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diagne'yi en az 13 milyon Euro'ya Suudi Arabistan veya Katar ekiplerinden birine satmayı amaçlayan Aslan, burada gelecek para ile transfere para oluşturacak.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis'e olan ilgisini sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar, Luis için tekrar Spartak Moskova ile irtibata geçti.

Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi en azından satın aldığı bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerini Luis ile doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ze Luis için önce 7,5 milyon Euro teklif etmiş, Moskova ekibinin kabul etmemesi üzerine 10 milyon Euro'ya yükseltmişti.

Ancak Spartak Moskova'nın 15 milyon Euro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne'ye çevrilmişti. Galatasaray, tekrar Ze Luis için 10 milyon Euro'luk teklif yapacak ve anlaşma zemini arayacak.

Sarı-kırmızılılar, Yeşil Burun Adalı futbolcu için yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme düşünüyor.

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