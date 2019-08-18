Galatasaray, Diagne'yi gönderemezse Martin Linnes'i satışa çıkaracak

Galatasaray, transferde artıya geçmesi için elinden bir futbolcu çıkartmak zorunda. Listenin başında Mbaye Diagne var ancak Senegalli futbolcunun gitmek istememesi sarı kırmızılıların elini zorlaştırıyor.
Galatasaray yönetimi, transferde artıya geçmek için Martin Linnes'i bile gözden çıkardı. Transferde artıya geçilmezse Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak olan sarı-kırmızılar çözüm arıyor.
RUSYA'DAN TEKLİFLER VAR
Yönetim eğer Diagne'yi elden çıkaramazsa rota bu kez Linnes'e çevrilecek. Özellikle Rus kulüplerinden teklifler alan Norveçli sağ bekin satılması için hemen çalışmalara başlanacak.
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