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28 Mayıs 2019 Salı 08:39 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:42

Galatasaray, Diagne'nin yerini Benjamin Tetteh ile dolduracak

Galatasaray, Diagne'nin yerini Benjamin Tetteh ile dolduracak

Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne’yi satmanın planlarını yaparken yerini 21 yaşındaki genç star ile dolduracak. Aslan ayrıca forvet için Balotelli ve Falcao isimlerini de gündeme aldı.

Galatasaray'da transferde öncelik golcüde olacak. Geçen sezon özellikle ilk yarıda santrfor sıkıntısı yaşayan Sarı-Kırmızılı takım bu kez aynı hataya düşmeyecek. İkinci devrede kadroya katılan Diagne’yi en az 13 milyon euroya Arap takımlarına satmayı planmayan Cim-Bom buradan gelecek para ile transfere kaynak oluşturacak.

PRAG 5 MİLYON € İSTEDİ

En az iki iyi golcü hedefleyen Aslan’ın listesindeki ilk isim ise Sparta Praglı Benjamin Tetteh. solkanat ve forvet arkası da oynayabilen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu bu seon 28 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Prag’ın Tetteh için 5 milyon euro istediği, 2 milyon euronun üzerine çıkmayacak olan Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama formülünü de devreye sokmak istediği belirtiliyor.

DENİZ VE MENSAH DA LİSTEDE

Sarı-Kırmızılılar Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli ve Monacolu Radamel Falcao ile de görüşmeleri sürdürüyor. Tetteh alınırsa bu ikiliden birisi kadroya katılmaya çalışılacak. Ganalı’da hedefe ulaşılamazsa o zaman Balotelli ve Falcao birlikte transfer edilecek. Öte yandan Cim-Bom Kayserisporlu Deniz Türüç ve Mensah için de görüşmelerini sürdürüyor.

(Star)

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