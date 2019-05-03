Galatasaray derbiye, rekorunu egale etmek için çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynayacağı derbiden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki yenilmezlik rekoru serisini egale edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 34 maçta da mağlup olmadı.

Galatasaray evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

35 maçlık rekor

Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu 1996-1998 yıllarında kırdı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eylül 1996'da başlayıp, Eylül 1998'de biten seride evindeki 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.

Galatasaray, 1996-1997 sezonunun 4. haftasında, 8 Eylül 1996'da Fenerbahçe'ye 4-0 yenildiği maçın ardından, 6. haftada, 22 Eylül 1996'da Çanakkale Dardanelspor'u 1-0 mağlup ederek seriye başladı. Sarı-kırmızılı takımın 35 maçlık serisi, 1998-1999 sezonun 7. haftasında, 27 Eylül 1998'de Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olduğu müsabakayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2 yıl süren serideki 35 maçın 29'unu kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

Tarihi galibiyet serisini Beşiktaş bitirmişti

Süper Lig tarihinde evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının sahibi konumunda bulunan Galatasaray'ın bu serisini Beşiktaş sonlandırmıştı.

2000-2001 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından, 34. haftada Trabzonspor galibiyetiyle seriye başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 yenilerek, 25 maçtır süren galibiyet serisini yitirdi.

Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisini yine deplasmanda 2-1 kazanarak bitirmişti.

En uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, muhteşem seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.