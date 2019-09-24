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  3. Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde yer aldı. Victor Moses ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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