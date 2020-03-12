  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:02
  • |
  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:02

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ergin Ataman: 'İnsan sağlığı her şeyden daha değerlidir'

title

Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında? Juventus'ta oynayan Daniele Rugani Koronovirüs'e yakalandı!

title

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...
Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...

Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...

Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...
Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...

Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...

İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.

İspanya'da liglere koronavirüs darbesi! Askıya alındı...
İspanya'da liglere koronavirüs darbesi! Askıya alındı...

İspanya'da liglere koronavirüs darbesi! Askıya alındı...

İspanya'da 1. ve 2. lig maçları koronavirüs sebebiyle akıya alındı.

Real Madrid'de koronavirüs vakası! Testleri pozitif çıktı
Real Madrid'de koronavirüs vakası! Testleri pozitif çıktı

Real Madrid'de koronavirüs vakası! Testleri pozitif çıktı

Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün hangi basketbolcuya bulaştığı ise açıklanmadı.

İşte Fatih Terim'in derbi taktiği
İşte Fatih Terim'in derbi taktiği

İşte Fatih Terim'in derbi taktiği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...

NBA'de flaş Koronavirüs kararı!
NBA'de flaş Koronavirüs kararı!

NBA'de flaş Koronavirüs kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır bu operasyon nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.