Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı
Alanyaspor'u 2-0 geçen Beşiktaş, milli ara sonrasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ise Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.
Dizinden operasyon geçirecek Dorukhan'ın 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2-3 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Dorukhan Toköz ve N'Koudou'nun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Oğuzhan Özyakup'un durumu ise maç haftasında belli olacak.