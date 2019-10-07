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  3. Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı

Alanyaspor'u 2-0 geçen Beşiktaş, milli ara sonrasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ise Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

Dizinden operasyon geçirecek Dorukhan'ın 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2-3 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz ve N'Koudou'nun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Oğuzhan Özyakup'un durumu ise maç haftasında belli olacak.

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