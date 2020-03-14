Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı

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Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.

Denizlispor'un yükselişi devam ediyor Denizlispor'un yükselişi devam ediyor Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.

İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'a iki yıldızdan yıkan haber Galatasaray'a iki yıldızdan yıkan haber Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.

Bu 'şifre'yi çözmek zor! Bu 'şifre'yi çözmek zor! Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.