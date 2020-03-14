Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 80-77 yendi.
Galatasaray ligde 16. galibiyetini elde ederken, lider Fenerbahçe Öznur Kablo 2. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 7-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray, ilk 4 dakikayı 7-4 önde geçti. İlk çeyrek 18-18'lik eşitlikle tamamlandı.
Tempolu geçen ve iki takımın da rahat sayı ürettiği ikinci çeyreğin sonunda Galatasaray, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Iagupova'yla bulduğu sayılara uzun oyuncularıyla karşılık veren Galatasaray, final periyoduna 64-58 önde girdi.
Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 34. dakikada öne geçti: 67-68. Hartley'in skorer oyunuyla Galatasaray, son 2 dakikaya 76-72 üstünlükle girdi. Son 11.1 saniyeye 3 sayı farkla (80-77) önde giren Galatasaray karşısında Fenerbahçe Öznur Kablo son topta Iagupova'yla isabet bulamayınca, sarı-kırmızılılar sahadan 80-77 galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan, karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol tribününden takip etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergün
Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz, Sinem Ataş 2, Macaulay 16
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 26, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe Cora 5, Sevgi Uzun, Gray 2, Stokes 9
1. Periyot: 18-18
Devre: 42-39
3. Periyot: 64-58
Beş faulle çıkan: 38.07 Hartley (Galatasaray)
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