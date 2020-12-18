Son dakika: Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Uzatma dakikaları müthiş bir heyecana sahne olan maçta Fatih Karagümrük, 90+11'de Mevlüt Erdinç'in attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Galatasaray'da 69. dakikada teknik direktör Fatih Terim, maçın son düdüğü sonrası ise Marcao kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te ise 90+9'da Enzo Roco ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatif, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

FATİH KARAGÜMRÜK 2-1 GALATASARAY

Goller: Dk.46 Ndao, Dk.90+6 Diagne (pen), Dk.90+11 Mevlüt Erdinç

Kırmızı kartlar: Dk.69 Fatih Terim, Dk.90+9 Enzo Roco, Marcao (Maç bittikten sonra)

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı.

1’ Maçın başlamasıyla birlikte iki takım oyuncuları yayıncı kuruluşu protesto etti. Yayıncı kuruluş bu esnada kadroların grafiklerini ekranlara yansıtarak ilk 11'leri saydı.

2’ Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanattan Diagne'nin ortasında ön direkte topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

3’ Fatih Karagümrük iyi geldi. Aatif’ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Okan'da kaldı.

8’ Feghouli’nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

12’ Lucas Biglia'nın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert şutta Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

13’ Sağ kanattan Biglia'nın yerden çevirdiği topta ön direkte Ndao'dan seken topu Koray ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

21’ Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan Ndao'nun penaltı noktasına çevirdiği topu, savunmaya yardıma gelen Oğulcan Çağlayan taca gönderdi.

25’ Galatasaray gole yaklaştı! Emre Akbaba'nın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Feghouli, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Emre Kılınç'a çevirdi. Topu iyi kontrol edemeyen Emre, müsait pozisyonu harcadı.

31’ Aatif’ın pasıyla topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta gitti.



32’ Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından çektiği şut kalecinin solundan auta gitti.

43’ Fatih Karagümrük’ün kullandığı kornerde kaleci Okan Kocuk boşa çıktı, Enzo Roco’nun kafasına çarpan top auta gitti.

45’ Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Ryan Donk, topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

46’ Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem'in sol kanattan yerden çevirdiği topa kale önünde Ndao topu ağlara gönderdi. (1-0)

49’ Oğulcan’ın yerden içeriye çevirdiği topta Feghouli ceza sahası sağ çaprazında müsait durumda şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52’ Aatif sağdan içeri çevirdi, Sobiech bomboş pozisyonda topa dokunamadı.

57’ Galatasaray yine gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

61’ Fatih Karagümrük'te Sobiech, Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

69’ Galatasaray’da hakeme itirazı sebebiyle teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart, Arda Turan sarı kart gördü. Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması halinde Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.

85’ Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında Ali Yavuz'un kafa vuruşuna top üstten auta gitti.

90+6’ Galatasaray'da Diagne, Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-1)

90+11’ Fatih Karagümrük 90+11. dakikada Ndao'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mevlüt düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (2-1)

Mücadele Fatih Karagümrük’ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

- SARACCHİ 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ



Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı.

Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

- FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.

Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray'a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11'de maça başladı.

- YAYINCI KURULUŞA PROTESTO



İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.