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  3. Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine: Mutlaka sol ayaklı bir orta saha istiyorum

Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine: Mutlaka sol ayaklı bir orta saha istiyorum

Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine: Mutlaka sol ayaklı bir orta saha istiyorum

Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Son olarak Jean Michael Seri’yi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimden mutlaka sol ayaklı bir orta saha transferi yapılmasını istedi. Bu bağlamda hareket eden Galatasaray, Deniz Türüç ve Emre Mor için girişimlerini sıklaştırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Seri transferinden bir hayli memnun kalan ve yönetimle sürekli dirsek teması halinde olan Fatih Terim’in orta sahaya sol ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu talimatı verdiği öğrenildi.

EMRE AKBABA DA SAKATLANINCA…

Takımda orijinal sol ayaklı bir futbolcuya sahip olamayan başarılı teknik adamın Abdürrahim Albayrak’tan Deniz Türüç veya Emre Mor’dan birini istediği belirtilirken, Albayrak’ın her iki yıldız için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi. Sinan Gümüş’ün takımdan ayrılmasının ardından dripling yeteneği yüksek olan ve kaleye iyi şut çeken sol ayaklı oyuncu arayışına Emre Mor veya Deniz Türüç transferiyle son vermek isteyen Galatasaray’ın Kayserispor’a 4 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların Eme içinse ‘Menajer sorunlarını çöz öyle gel’ ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Eğer takımda kalırsa Onyekuru, Belhanda, Seri, Feghouli, Babel gibi sağ ayağını iyi kullanan yıldız futbolculara sahip olan Fatih Terim’in Deniz veya Emre’de çok istekli olduğu belirtilirken, başarılı çalıştırıcının eski iki öğrencisine de haber yolladığı iddia edildi.

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