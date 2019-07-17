Galatasaray, Deniz Türüç ve Bernard Mensah için Kayserispor'a resmi teklifini sundu

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Deniz Türüç transferi için yıldız futbolcuyla bizzat telefonda görüşen Ali Koç’un yetenekli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmesi beklenirken, Deniz’in bir yandan da Galatasaray’la dirsek teması halinde olması iki ezeli kulübü karşı karşıya getirdi.

FATİH TERİM HEM DENİZ'İ HEM DE MENSAH'I İSTİYOR

Daha önce Vedat Muric transferinde Fenerbahçe ile yarış haline giren Galatasaray’ın Deniz Türüç ve Bernard Mensah için Kayserispor’a cazip bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ndiaye-Fernando ikilisiyle yollarını ayıran sarı kırmızılıların Seri’nin yanına Mensah’ı düşündüğü belirtilirken, Fatih Terim’in Türüç’ü de kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İki yıldız orta sahaya talip olan Abdurrahim Albayrak’ın Erol Bedir’e 6 milyon Euro + Yunus Akgün’ü sunduğu ifade edilirken, Başkan Bedir’in 9 milyon Euro + Yunus Akgün’ü istediği anlaşıldı.

SADECE DENİZ TÜRÜÇ İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Atletico Madrid’e 3 milyon Euro ödenerek alınan Mensah için 5, Deniz Türüç içinse en az 4 milyon Euro talep eden Kayserispor’a henüz bir yanıt vermeyen Abdurrahim Albayrak’ın durumu Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’le paylaştığı öğrenilirken, Galatasaray’ın Mesah haricinde sadece Deniz Türüç için bir kez daha görüşmelere başlayacağı bildirildi.

BERNARD MENSAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE GÖREV ALIYOR?

Bernard Mensah, 17 Ekim 1994 tarihinde Accra'da doğdu. Ganalı futbolcu, Futbol kariyerine ilk olarak 2010 yılında Feyenoord Ghana takımında başladı ve 2 sezon boyunca burada forma giydi. 2012 yılında ise Vitoria Guimaraes takımının alt yapısına geçiş yaptı. Sadece bir sezon alt yapı kademesinde oynadıktan sonra 2013-2014 sezonunda B takıma yükseltildi. 2013-2014 sezonu içerisinde B takımı ile 26 maça çıkıp 9 gol atan Mensah, gösterdiği performans ile teknik ekibin dikkatini çekti ve A takıma yükseltildi. A takımla beraber maçlara çıktığı ilk sezonda 30 kez sahada forma şansı yakaladı ve 5 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Mensah, 2015-2016 sezonu öncesinde birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Kendisi ile ilgilenen Atletico Madrid'e 10 Milyon Euro'ya transfer olarak kariyerinin zirvesini gördü. Transfer işlemi gerçekleştikten sonra kendisini geliştirmesi amacıyla La Liga'nın bir başka ekibi Getafe'ye kiralık olarak gönderildi. 2015-2016 sezonunu Getafe forması altında geçirdi.

2017-2018 sezonunda Mensah, Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Sonraki sezon ise bu sefer futbolcu, Kayserispor tarafından bir yıllığına kiralandı. Sar kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu için 3,6 milyon Euro bonservis ücreti ile Mensah'ı kadrosuna kattı.

1994 doğumlu Bernard Mensah, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2015 yılında Gana Milli Takımı'nda giydi ve bu onun kariyerinde bir ilk olarak tarihe geçti. 2015 yılı içerisinde ilk maçını Togo'ya karşı oynadı ve ilk golünü de Togo'ya karşı attı.

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR, NERELİDİR? DENİZ TÜRÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Türk futbolunun son yıllardaki dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerini peşinde koşturan Deniz Türüç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu, kilosu kaç? Daha önce hangi takımlarda forma giydi?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3 milyon Euro'dur.