Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sitemi!
Hazal Kaya taburcu oldu
<p><strong>-Cüneyt Özdemir ABD´de yaşadığı kabusu anlattı: Hastaneye gittim, 4 ay sonraya randevu ve

Cüneyt Özdemir ABD´de Yaşadığı Kabusu Anlattı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak

Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret