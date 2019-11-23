Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.