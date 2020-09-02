Galatasaray Cheikhou Kouyate'yi kiralamak istiyor

Teknik direktör Fatih Te rim’in raporu doğrultusunda ön libero hattını yeni bir isimle güçlendirmek için yoğun çalışma içerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, son olarak gözünü İngiltere’ye dikti. Cim Bom’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Senegalli orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate için çalışmalara başladığı bildirildi. Önceki dönemlerde de kulübün gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen 30 yaşındaki futbolcu için bu kez oldukça ısrarlı olan Galatasaray’ın başarılı futbolcu için teklifini hazırladığı kaydedildi. Yönetimin, 1,89’luk oyuncu için kulübü Crystal Palace’a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı ifade edildi.
Ada’dan talipleri var
Geçen sezon Londra kulübünde 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan Kouyate, şu andaki kulübüne 2018 yılında West Ham United’tan 10,7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli isim için birçok Premier Lig ekibinin de takipte olduğu kaydedildi. Senegal Milli Ta kımı’yla uluslararası alanda da kariyeri bulunan Kouyate, 36 kez ülkesinin formasını giydi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.