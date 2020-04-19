Galatasaray Bursaspor'un eski yıldızının peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray önümüzdeki sezonun da hazırlıklarına devam ediyor. İşte sarı kırmızılı takımın gündemine aldığı forvet.

Yeni sezonda kaliteyi artırıp maliyeti azaltmak isteyen Galatasaray, fırsat transferlerine gözünü çevirdi. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen ancak mutsuz olduğunu açıklayan Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı teknik heyetin radarına girdi.

Radamel Falcao'ya Arap kulüplerinin talip olmasıyla bu bölgeye yine yıldız bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı ayrılırsa ondan gelecek paranın bir kısmıyla Bakambu'yu getirmeyi planlıyor.

Fotomaç'ın haberine göre yönetim böylece 34 yaşındaki golcünün yerine 29 yaşındaki santrforu koyarak gençleşme harekatını da sürdürmüş olacak.

ÇİN'E 40 MİLYON EURO'YA GİTTİ!

1.82 boyundaki Bakambu, güçlü fiziğinin yanı sıra süratiyle de dikkat çekiyor. Savunma arkasına koşuları, pres gücü ve top tekniğiyle tutulması zor bir golcü olan Kongolu yıldızın en önemli özelliklerinden biri de 2 sezondur sakatlık yaşamaması.

Falcao'nun sık sakatlanmasını ve aldığı yıllık ücreti göz önünde bulunduran Cimbom, böylece takımı bu sorunlardan kurtaracak bir golcüyle anlaşabilir.

2014 yılında Fransız kulübü Sochaux'dan 1.8 milyon euro'ya Bursaspor'a transfer olan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon euro'ya satıldı. Ocak 2018'de ise şimdiki kulübüne tam 40 milyon euro'ya gitti.

BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Bakambu, geçtiğimiz ocak ayındaki transfer döneminde İspanyol devi Barcelona ile anlaşmak üzereydi.

Kongolu santrforun ayrılmasına Çin kulübü izin verir vermez yola çıkan Bakambu ardından Sportif Direktör Abidal'den gelen "Transferden vazgeçtik" telefonuyla yıkılmıştı.