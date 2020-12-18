Galatasaray bu sezon ilk kez ilk yarıda isabetli şut çekemedi

Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Cimbom 11 kez ile en çok faul yaptığı ilk yarıyı yaşadı.