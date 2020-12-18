Galatasaray bu sezon ilk kez ilk yarıda isabetli şut çekemedi

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük ile Galatasaray karşılaşırken ilginç istatistikler dikkat çekti.
BİR İLK YAŞANDI
Galatasaray bu sezon ilk kez isabetli şut atamadan devreyi kapadı.
İLK YARIDA FAUL REKORU
Sarı kırmızılılar Karagümrük karşısında ayrıca bu sezon 11 kez ile en fazla sayıda faul yaptığı ilk yarıyı geride bıraktı.
Kulüpler Birliği: "Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır."
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Cimbom 11 kez ile en çok faul yaptığı ilk yarıyı yaşadı.
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