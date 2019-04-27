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  3. Galatasaray, Bruma'yı 1 yıllığına kiralıyor

Galatasaray, Bruma'yı 1 yıllığına kiralıyor

Galatasaray, Bruma'yı 1 yıllığına kiralıyor

Galatasaray, sezon sonunda Everton’a geri dönecek olan Onyekuru’nun boşluğunu Bruma ile dolduracak. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Portekizli 1 yıllığına kiralanacak.

Türkiye Kupası’nda finale çıkan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışına devam ederken, diğer taraftan da yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon başında Everton’dan 800 bin euroya kiralanan ve Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Henry Onyekuru, lig sonunda İstanbul’a veda edecek. Everton’un Nijeryalıyı yeniden kiralamaya yanaşmaması sonrasında Galatasaray alternati ere yöneldi.

BALDE İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-Kırmızılılar'ın bu konuda belirlediği isim ise eski yıldızı Armindo Bruma… Portekizlinin menajeri Balde ile ilk teması kuran yönetim olumlu dönüş aldı. Bruma’nın kendisini bulması için bir araya ihtiyacı olduğunu düşünen Balde, konuyu Leipzig yönetimine iletti. Almanlar oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmasa da G.Saray ısrarcı… Teknik direktör Fatih Terim’in de onayı sonrasında görüşmeler sıklaşacak. Bruma’nın da G.Saray’a sıcak bakması transfer için büyük etken.

(Güneş)

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