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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:03
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:07

Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray borçlarını yapılandırdı

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Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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