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aksam.com.tr
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 16:34
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  • 26 Temmuz 2019 Cuma 16:56

Galatasaray bir hafta içerisinde 3 transferi KAP'a bildirecek

Galatasaray bir hafta içerisinde 3 transferi KAP'a bildirecek

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Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Falcao ile yakından ilgilenirken diğer yandan Abdürrahim Albayrak’ın yurtiçinde de bazı görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Radamel Falcao, Wanyama, Josef de Souza ve Cuellar ile dirsek teması halinde olan Galatasaray Süper Lig’de ise Deniz Türüç için Kayserispor’la pazarlık masasında. Takıma en az 3 takviye daha yapmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim bu transferleri gerçekleştirip yeni sezona merhaba demek isterken, Fatih Terim’in de gelişmeleri anbean takip ettiği biliniyor.

İşte Galatasaray’ın hedefinde olan futbolcular

1-Radamel Falcao: Oyuncu ile anlaşmaya varan Cimbom, Monaco’ya ödeyecek olan bonservis konusunda sıkıntı yaşıyor. Diagne’nin takımdan ayrılması halinde Kolombiyalı futbolcu sarı kırmızılı formayı giyecek

2-Josef de Souza: İstanbul’a gelerek büyük sürpriz yapan ve sosyal medya hesabından Falcao’ya mesaj gönderen Brezilyalı ön liberonun Galatasaray’la el sıkıştığı bildirilirken, alınan bilgilere göre Josef’in yeni kulübüne imza attığı gelen haberler arasında.

3-Deniz Türüç: Orta saha hattını kuvvetlendirmek ve çeşitlendirmek için yurtiçinde de çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi Deniz Türüç’ü bitirmek üzere.

4-Victor Wanyama: Kenyalı yıldız için Tottenham’ı yoklayan Galatasaray, Tottenham’dan ‘kiralama ücreti isteriz’ yanıtını alınca bu transferi şimdilik dondurdu.

5-Cuellar: Flamengo ile yeni sözleşme için masaya oturmayan bir başka Kolombiyalı yıldız Galatasaray’a gelmeye can atarken, Brezilya ekibinin Cuellar’a biçtiği bonservis bedelinin 6,5 milyon Euro olması sarı kırmızılı yönetimi bu transferde geri adım attırdı.

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