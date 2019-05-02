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  3. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle oynadığı son 15 derbinin sadece 1'ini kazanabildi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle oynadığı son 15 derbinin sadece 1'ini kazanabildi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle oynadığı son 15 derbinin sadece 1'ini kazanabildi

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken 4 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

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