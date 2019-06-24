Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Gervinho için transfer yarışına girdi

İtalya Serie A takımlarından Parma'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Gervinho için Türk takımları transfer yarışına girdi. ParmaToday sitesinin haberine göre Parma'dan yıllık 1.3 milyon euro maaş alan Gervinho için Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

HENÜZ RESMİ BİR TEKLİF YOK

Türkiye'den 32 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak yakın zamanda transfer konusunda gelişmelerin yaşanacağı aktarıldı.

PARMA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Öte yandan Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, ayrılığa kesin bir dille karşı çıkarken ''Teklifler gelebilir, burada önemli olan oyuncunun ne istediğidir. Ancak bizim için Gervinho kesinlikle satılık değildir.'' şeklinde konuştu.

PARMA'DA YENİDEN DOĞDU

Parma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gervinho, geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maça çıkarken 11 gol ve 3 asist kaydederek etkileyici bir performans göstermişti. Fildişi Sahilli futbolcu, bu istatistikleri ile Arsenal ve Roma günlerini hatırlatmış ve isminden bir kez daha bahsettirmişti. (Sporx)