  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 12:12
  • |
  • 13 Mart 2020 Cuma 12:12

Galatasaray - Beşiktaş, Türk Telekom'da 10. kez...

Galatasaray - Beşiktaş, Türk Telekom'da 10. kez...

Paylaş

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 10. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 2 kez galibiyet elde etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle derbi bu kez seyircisiz oynanacak.

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom’da geçen sezon oynanan son maçı ise Cimbom 2-0 kazanmıştı

10. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda bugüne kadar 9 kez mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 6 kez galip geldi.. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray’ın evindeki 1 mücadele berabere sona erdi.

Korona virüs tehlikesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklamıştı. Bu kapsamda pazar günü oynanan derbide tribünler boş kalacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018/2019 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

title

Bakan Kasapoğlu: Tüm spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak

title

Fatih Terim'in 32. Beşiktaş derbisi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...
TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!
Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı
TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

Türk hakemliği için tarihi karar!
Türk hakemliği için tarihi karar!

Türk hakemliği için tarihi karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'
Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi
İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.