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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 17:53
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  • 15 Mart 2020 Pazar 18:00

Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

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Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu.

Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

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Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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