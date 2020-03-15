Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11’leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Trabzonspor'da uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Milano'yu terk eden Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'e gittiği öğrenildi.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
Süper Lig'in 26.hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.