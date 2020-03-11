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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 11:42
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 11:54

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler:

13 Mart Cuma

20.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

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Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

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