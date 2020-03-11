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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 12:10
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 12:10

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Abdulkadir Bitigen için bir ilk olacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Abdulkadir Bitigen için bir ilk olacak

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Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek olan hakem Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev alacak.

Süper Lig’in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre bu önemli müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. VAR’da Ali Palabıyık görev alacakken, AVAR’da da Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan yer alacak.

Kayseri bölgesi hakemi olan Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

Abdulkadir Bitigen bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.

37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray’ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş’ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.


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