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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:49
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:49

Galatasaray Belhanda'yı satmak istiyor

Galatasaray Belhanda'yı satmak istiyor

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Yıllık maliyeti ve performansı nedeniyle yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Belhanda için yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılı idareciler, özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, “Belhanda'ya teklif getirin” mesajını iletti.

Yeni sezon hem yerli ağırlıklı hem de maliyeti daha düşük bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan ve lige verilen arada bunun çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray’da gözler Belhanda’da... Yıllık 5 milyon Euro’ya yaklaşan maliyeti kadar performans olarak da teknik heyeti tatmin edemeyen yıldız oyuncu, Aslan’ın yeni planlaması için önemli. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’yı satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Yönetimin, şu ana kadar çalışılan menacerler kadar özellikle Güney ülkelerine futbolcu alışverişi yapan temsilcilerle görüşerek, “Belhanda’yı satmak istiyoruz. Bize teklif getirin” mesajını ilettikleri ifade edildi.

Tek çare Güney!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki transfer piyasasının etkilenmesinin yüksek ihtimal olması nedeniyle Galatasaray Yönetimi, Belhanda konusunda elini çabuk tutmayı hedefliyor. Mevcut koşullarda Avrupa’dan talibinin olmadığı öğrenilen Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasından alıcı çıkması bekleniyor.

(Fanatik)

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