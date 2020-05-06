Galatasaray Belhanda'yı satmak istiyor

Yeni sezon hem yerli ağırlıklı hem de maliyeti daha düşük bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan ve lige verilen arada bunun çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray’da gözler Belhanda’da... Yıllık 5 milyon Euro’ya yaklaşan maliyeti kadar performans olarak da teknik heyeti tatmin edemeyen yıldız oyuncu, Aslan’ın yeni planlaması için önemli. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’yı satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Yönetimin, şu ana kadar çalışılan menacerler kadar özellikle Güney ülkelerine futbolcu alışverişi yapan temsilcilerle görüşerek, “Belhanda’yı satmak istiyoruz. Bize teklif getirin” mesajını ilettikleri ifade edildi.
Tek çare Güney!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki transfer piyasasının etkilenmesinin yüksek ihtimal olması nedeniyle Galatasaray Yönetimi, Belhanda konusunda elini çabuk tutmayı hedefliyor. Mevcut koşullarda Avrupa’dan talibinin olmadığı öğrenilen Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasından alıcı çıkması bekleniyor.
(Fanatik)
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.
Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.