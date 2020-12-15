Galatasaray bay haftasından karlı çıktı

Elinde liderlik şansı bulunan Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yeni Malatya'ya farklı mağlup olması, Cim Bom açısından haftanın en olumlu gelişmesiydi. Ardından gözler Alanya ile Beşiktaş arasındaki kapışmaya çevrildi. Eğer Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 3 farklı kazansa, Galatasaray için liderlik şansı bile vardı. Ancak uzun süredir zirveyi forse eden Alanya, Kartal'a da acımadı ve haftayı galibiyetle kapattı. Böylece üçte üç yaparak zirve yarışını zorlayan Beşiktaş, bir adım geride kaldı. Aslan ise artık maç eksiğiyle ikinci sırada. Zirve yarışındaki rakipleri BAY haftasına girdiğinde, Cim Bom için yeniden liderlik şansı doğacak.
2020 BÖYLE BİTECEK...
Kupa mücadelesinin ardından ligde Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım, ardından Göztepe'yi konuk edecek ve sonrasında Trabzon'a giderek 2020 senesini tamamlayacak. İşte bu 3 haftalık süreç, sezona müthiş başlayan, ardından dalgalanma yaşayan ve sonunda tekrar müthiş bir çıkış ivmesi yakalayan Galatasaray'ın zirveye yeniden damga vurmasını sağlayabilir.
'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.
Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) euro ödedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.