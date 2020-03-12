Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isyan etti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan konusunda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta oynadıkları Sivasspor maçını yöneten ve verdiği penaltı kararıyla tartışılan Mete Kalkavan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elindeki kağıtta Mete Kalkavan'ın 9 maçlarındaki hatalarının yazılı olduğunu söyleyen Başkan Cengiz, hakem Kalkavan'ın babasının bir Galatasaray maçında tribünde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini hatırlatarak, "Eğer sizin babanızın ölümünde bir olayın direkt olmasa da dolaylı bir etkisi varsa, siz bu olayı unutmazsınız. Ben olsam unutmam! Kin güdüyor mudur bilmiyorum ama bence Mete Kalkavan da bu olayı unutmamıştır. Hala bizim maçlarımıza atanıyor. Atamayın kardeşim! Mete Kalkavan'a sesleniyorum, sana bizim maçlarımız verildiğinde kabul etme! Yönetme maçımızı..." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kastederek, "Mete Kalkavan'ı araştırın, 9 maçta neler yapmış. Hepsi de aleyhimize. Şimdi diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam ben!" dedi.