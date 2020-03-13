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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 17:38
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  • 13 Mart 2020 Cuma 17:42

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.”

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