Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.
Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.”
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.
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