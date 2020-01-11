Galatasaray Babel'in ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.

BABEL: "GERİ DÖNMEK GARİP"

Babel, ayrılığı sonrası Hollanda basınına açıklamalarda bulunurken, "Çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ama mutluyum. Ajax'ın oyuncusu olduğum bir sır değil. Her zaman da böyle kalacağım" ifadelerini kullanmıştı

"BABEL İÇİN ACELE ETTİK"

Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag ise Ryan Babel için, "Ocak ayında piyasada iyi oyuncuyu hızlı bir biçimde bulmak hiç kolay değildir. Ryan Babel için durum tam olarak buydu. Eğer, piyasada Ryan Babel gibi bir seçeneğiniz varsa acele etmelisiniz. Biz de bu transferi hızlı bir biçimde bitirdik." şeklinde konuşmuştu.