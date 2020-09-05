Galatasaray Babel ve Belhanda'dan indirim istedi

Galatasaray'da henüz resmi teklif gelmeyen Ryan Babel ve Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşandı
Sarı kırmızılılarda Babel ve Belhanda şu ana kadar resmi teklif almadı. Bunun üzerine Galatasaray, maaşlarını düşürme adına iki oyuncuyla masaya oturdu.
Belhanda'dan 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya, Babel'in ise 2.5 milyon euroluk maaşını 1.75 milyon euroya indirmesi talep edildi.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.