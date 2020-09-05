Galatasaray Babel ve Belhanda'dan indirim istedi

Hürriyet

Galatasaray Ryan Babel ve Younes Belhanda ile indirim için masaya oturdu.

Galatasaray'da henüz resmi teklif gelmeyen Ryan Babel ve Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşandı

Sarı kırmızılılarda Babel ve Belhanda şu ana kadar resmi teklif almadı. Bunun üzerine Galatasaray, maaşlarını düşürme adına iki oyuncuyla masaya oturdu.

Belhanda'dan 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya, Babel'in ise 2.5 milyon euroluk maaşını 1.75 milyon euroya indirmesi talep edildi.