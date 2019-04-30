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  3. Galatasaray, Babel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Babel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Babel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Aslan, şu anda Fulham’da oynayan Hollandalı star ile 3 yıllık söz kesti. İmza parası dahil 10 milyon Euro kazanacak olan Babel, sezon sonunda imzayı atacak.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Fulham’dan Beşiktaş’a transfer olan ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymesi için artık hiç bir engelin kalmadığı ifade edildi.

24 MART’TA EL SIKIŞTILAR

Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı. Babel, menajeri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda’da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi. Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel’e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon TL) ödeyecek.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, “Babel şu anda Fulham’ın kontratlı futbolcusu. Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Babel bu sezon Beşiktaş ve Fulham’da 32 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.

(Star)

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