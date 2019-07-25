Galatasaray Augsburg maçı saat kaçta? Galatasaray Augsburg ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Augsburg ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile 25 Temmuz Perşembe günü hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu maçı heyecanla bekliyor. Yeni sezon için önem teşkil eden maçta kıran kırana bir mücadele edilmesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Augsburg ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Augsburg maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 20:00’da D Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma Avusturya'da katıldı.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.