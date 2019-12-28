Galatasaray, Antalyaspor'u evinde farklı mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 28. dakikada ikinci kez Falcao ve 37. dakikada Ondrej Celutska kendi kalesine attı. Skoru belirleyen golleri 82. dakikada Ryan Babel ve 89. dakikada Taylan Antalyalı attı.

Süper Lig'in ilk devresini galibiyetle kapatan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.