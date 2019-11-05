Galatasaray, Andone'nin bonservisini almak için Brighton ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Florin Andone'nin bonservisini almak için devre arasında transfer görüşmelerine başlama kararı aldı.

Oynadığı 7 maçta yalnızca 2 gol atmasına rağmen gösterdiği performansla Fatih Terim'in uzun süredir aradığı 'Elmander' tipi oyuncunun karşılığını veren Andone için bonservis görüşmeleri sezon sonu beklenmeden yapılacak. 26 yaşındaki golcünin 1 sezon kiralanması için 700 bin euro ödeyen Galatasaray, satın alma opsiyonu konmamıştı.

UEFA ile FFP sıkıntısı yaşayan ve sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray, öncelikle gözden çıkardığı oyuncuların satış bedeline göre Brighton ile pazarlık masasına oturacak. Galatasaray, Andone için Brighton'a 5 milyon euro'ya kadar teklif yapma stratejisi belirledi.

Brighton ile 2023'e kadar kontratı bulunan Florin Andone, Temmuz 2018'de 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

ANDONE'YE REAL MADRID MOTİVASYONU

Andone, Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol silahı olarak forvetteki yerini almıştı. Real Madrid maçında da takımın gol ayağı olacak

Rizespor maçında mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu, fileleri havalandıramasa da 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı ve çok çalıştı

Sarı- Kırmızılı taraftarlar da maçın bitmesine kısa süre kala Andone tezahüratları yapmaya başladı. Bitiş düdüğü sonrasında da 26 yaşındaki oyuncuyu alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

(Sporx)