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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 09:42
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Galatasaray, Aleix Garcia için menajerine ilk teklifini yaptı

Galatasaray, Aleix Garcia için menajerine ilk teklifini yaptı

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Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.

Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol atıp 3 asist yaptı

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