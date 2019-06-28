Galatasaray, Adem Büyük'ü kadrosuna kattı

KAP'a yapılan açıklamada Galatasaray'ın Adem'e 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, 2020-21 sezonu için ise 4 milyon TL ödenyeceği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.

Bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a transfer olan Adem Büyük, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetmişti.