Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7865
  • 6,5834
  • 262.288
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Adem Büyük'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, Adem Büyük'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, Adem Büyük'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, her konuda anlaştığı Adem Büyük transferini bitirdi. Sarı kırmızılı tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada Galatasaray'ın Adem'e 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, 2020-21 sezonu için ise 4 milyon TL ödenyeceği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.

Bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a transfer olan Adem Büyük, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
<p>Esed güçleri tarafından İdlib´te TSK gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay´ın Kı

Suriye Sınırına Olağanüstü Komando Takviyesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de 20 santimetre boyunda etçil çekirge bulundu

Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı