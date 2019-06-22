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  3. Galatasaray 8 numara transferinde büyük oynuyor: Ya Banega ya da Herrera

Galatasaray 8 numara transferinde büyük oynuyor: Ya Banega ya da Herrera

Galatasaray 8 numara transferinde büyük oynuyor: Ya Banega ya da Herrera

Fatih Terim'in raporu sonrasında 8 numara transferini gündemin ilk sırasına alan Galatasaray büyük oynuyor.

Yaklaşık 15 gündür Sevilla'lı Ever Banega ile yakın temasta olan Sarı-Kırmızılılar, B planını belirledi. Yönetimin yine çok flaş bir ismi teklif götüreceği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK!

Cimbom'un masaya oturmayı planladığı ismin Hector Herrera olduğu belirlendi... Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı yıldızın bonservisinin elinde olması transferi cazip kılıyor.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Yönetimin Herrera'nın menajeriyle temasa geçerek teklif yapacağı ifade edildi. Ancak yıldız futbolcunun Meksika ile Copa America'da bulunması görüşmeleri yavaşlatıyor.

HEDEF BİRİSİNİ BİTİRMEK

Banega konusunda Sevilla'nın yanıtını bekleyen Galatasaray bir yandan da Herrera için temaslarını sürdürecek. Yönetim iki yıldızdan birisini mutlaka kadroya katmak istiyor.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Herrera bonservisi elinde olduğu için birçok takımın transfer hedefinde yer alıyor.

53 MAÇTA FORMA GİYDİ

Müthiş bir istikrara sahip olan Meksikalı Hector Herrera geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

(Takvim)

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