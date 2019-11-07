Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7453
  • 6,3622
  • 275.785
  • 101895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray 47 yıl sonra Avrupa'daki en farklı yenilgisini aldı

Galatasaray 47 yıl sonra Avrupa'daki en farklı yenilgisini aldı

Galatasaray 47 yıl sonra Avrupa'daki en farklı yenilgisini aldı

Galatasaray, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisi olan ve 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiyi 47 yıl sonra bu kez Real Madrid karşısında aldı.

Bu arada Galatasaray için 6 Kasım tarihi bir kez daha kulüp tarihine olumsuz bir şekilde damgasını vurdu.

Sarı kırmızılılar 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı.

Diğer yandan Galatasaray takımı, Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı 4. maçtan da farklı yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Real Madrid'e 18 Mart 2001'de ve 3 Mart 2013'de 3-0, 27 Kasım 2011'de ise 4-1 yenilmişti.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 3 maçı kazanamayan Real Madrid bu seriyi Galatasaray galibiyetiyle bozdu.

Ayrıca Real Madrid formasıyla hat-trick yapan Rodrygo, Galatasaray karşısında 7. ve 14. dakikalarda attığı iki golle İspanya kulübünün tarihinde Avrupa kupalarında en kısa sürede art arda iki gol atan futbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Rodrygo ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinde "mükemmel hat-trick" (sağ ayak, sol ayak, kafa) yapan en genç futbolcu oldu. Bu istatistik rekoru Rodrygo'dan önce Kylian Mbappe'ye aitti.

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema da Galatasaray maçında attığı iki golle eflatun beyaz formayla Avrupa kupalarında toplam gol sayısını 51'e çıkardı.

Benzema, Real Madrid tarihinde Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez'in ardından Avrupa kupalarında en çok gol atan 3. futbolcu oldu.  


Kadir İnanır'dan o iddiaya yanıt
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
70 yaşında 3. kez baba oluyor
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
<p>Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi´ne ulaşan balık türler

Düşmanı Yok, Sayıları Hızla Artıyor... Balon Balığı Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

S-400 satın almaya karar vermişlerdi! ABD tehdit edince vazgeçtiler