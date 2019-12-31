Galatasaray 4 Ocak sonrası sol bek, kanat oyuncusu ve forvet transferi yapacak

UEFA Maili Fair Play denetiminden dolayı gönderdiği kadar oyuncu alabilecek olan Aslan, tabiri caizse üçe bölünmüş durumda. Yönetim ile teknik heyet gerçekleştirdiği transfer zirvesi sonrası iş bölümü yapıldı. Bir tarafta kiralık oyuncular için kulüpleri ile görüşmeler başlatıldı.

Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin geri verilmesi dışında, sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Andone'nin sözleşmesinin askıya alınması ve Seri'nin de durumları görüşülecek. Bir diğer ekip ise transfer listesindeki isimlerin menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçecek.

Üç mevkiye transfer

Diğer taraftan ise elden çıkartılmak istenen oyuncuların menajerleri ile görüşülüp, transfer süreçleri yakından takip edilecek. Sezon başında birçok isimin takıma geç katılmasından dolayı performans düşüklüğü yaşandığını düşünen teknik heyet ara transfer döneminde aynı durumda kalmak istemiyor.

Hedef; 4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde en az üç ismi kadroya katarak ikinci yarıya girmek. Öncelik sol bek, kanat oyuncusu ve forvet.

Ara transfer dönemine bu üç bölge ile başlamayı isteyen sarı-kırmızılılar, gönderilecek listesindeki isimlerin ayrılışlarına göre de diğer bölgelere takviye yapacak.

(Türkiye)