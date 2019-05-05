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  3. Galatasaray 4 final maçına çıkacak

Galatasaray 4 final maçına çıkacak

Galatasaray 4 final maçına çıkacak

Kalan fikstürdeki en zor maça çıkacaklarını söyleyen Terim, Kaybedersek her şeyin sonu değil ama kazanırsak her şeyin başlangıcı dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in derbideki en büyük kozları kaleci Muslera ve son haftaların formda ismi Feghouli olacak. Uruguaylı eldiven yapacağı kritik kurtarışlar ile Cezayirli yıldızın hücumdaki yetenekleri derbinin kaderini belirleyecek. Oyuncularını maça hazırlarken sık sık ikili görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, maç toplantısında “Kalan 4 maçın hepsi derbi maçı… Ama önce bunu kazanmalıyız. Bu en zoru... Kaybedersek her şeyin sonu değil ama kazanırsak her şeyin başlangıcı” dedi.

SENEGALLİ'YE ÖZEL TERAPİ

Terim, şimdilik beklentilerin altında kalan Senegalli golcü Diagne’ye de özel terapi uyguladı. Kasımpaşa formasıyla Beşiktaş’a attığı golleri oyuncusuna hatırlatan kurt hoca, “Kendini kanıtlaman için büyük fırsat” şeklinde telkinde bulundu.

Mbaye Diagne Gomis’in izinde

Mbaye Diagne, Beşiktaş’a gol atması durumunda önemli bir rekora ortak olacak. Kasımpaşa formasıyla 20, G.Saray'da ise 8 kez gol sevinci yaşayan Senegalli bir gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis'in rekorunu egale edecek. Fransız yıldız Sarı-Kırmızılı formayla 29 gol atarak “Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu” unvanını almıştı.

(Güneş)

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