Galatasaray 30 Aralık itibarıyla tüm borçlarını yapılandırdı

Galatasaray'ın 30 Aralık itibarıyla ön koşullarını yerine getirdiği borç yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kulüp, 3 bankayla Ağustos ayında sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık'ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibarıyla ön koşulların yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

5 YIL VADE

Şirket, açıklamayı, pazartesi akşam saatlerinde KAP'a yaptı.

Galatasaray Sportif, Ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.

(Haberturk)