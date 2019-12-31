Galatasaray 30 Aralık itibarıyla tüm borçlarını yapılandırdı
Galatasaray, tüm borçlarını 5 yıl vadeye yayacak borç yapılandırma sözleşmesini 30 Aralık itibarıyla yürürlüğe soktu.
Galatasaray'ın 30 Aralık itibarıyla ön koşullarını yerine getirdiği borç yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kulüp, 3 bankayla Ağustos ayında sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray, Ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık'ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibarıyla ön koşulların yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
5 YIL VADE
Şirket, açıklamayı, pazartesi akşam saatlerinde KAP'a yaptı.
Galatasaray Sportif, Ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.
(Haberturk)